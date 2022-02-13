Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:30

Юри Алберто улетал из Бразилии, не зная о зимнем переходе в «Зенит»

Юри Алберто рассказал, как узнал об интересе «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак и Юри Алберто.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, как и когда узнал о том, что российский клуб хочет приобрести его зимой.

— Долго ли ты думал над предложением «Зенита»?

— Когда поступило предложение от «Зенита», я быстро договорился с «Интернасионалем». Все сложилось так, что и клуб был рад предложению, и мне хотелось попробовать силы в «Зените». От получения конкретных предложений до подписи под контрактом прошел примерно месяц. Узнал об этом в конце декабря и в конце января прилетел в Португалию в расположение «Зенита».

— Ты прибыл в Португалию, зная, что переходишь уже зимой?

— Изначально речь шла только о летнем трансфере. Это устраивало всех, в том числе и меня. Я даже не задумывался о том, что может что-то измениться. Мы с отцом прилетели на медобследование, и я его прошел с уверенностью, что летом перееду в Россию. Дальше события закрутились. Отец и агент сообщили мне, что есть возможность перейти в «Зенит» уже сейчас, а не ждать лета. И я загорелся этой идеей, потому что эмоционально уже был готов к трансферу. Возможность совершить переход пораньше замотивировала меня еще больше. Я согласился.

— Изначально «Интер» обещал твоей семье, что ты останешься в Бразилии до лета. Тяжело ли было изменить решение?

— Это правда. Но все произошло очень быстро. 26 января я сыграл последний матч за «Интер», забил гол и не думал, что это прощальный матч. Я даже не успел ни с кем попрощаться! Лишь по прилете в Лиссабон я узнал, что ситуация изменилась. Естественно, сперва агент спросил мое мнение. Я позвонил маме и сказал, что, похоже, не вернусь в Бразилию. На это мама ответила: «Ты шутишь? Это не может быть правдой!» Но она приняла ситуацию, ведь для меня это большой шаг в карьере. И я счастлив, что сделал его.

Полное интервью с Алберто читайте на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Эдик-балбес, который чуть не продал корову и вырвал олимпийскую бронзу. Биатлонист Эдуард Латыпов – народный герой России
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»
Ботхейм: «Классон помогает обустроиться в «Краснодаре». Я многое узнал от него о клубе и городе»
Юри Алберто хочет забить 10 голов до конца сезона
Юри Алберто считает, что «Зенит» способен выиграть Лигу Европы
Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Янг Бойз»
У Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»
Ботхейм: «Классон помогает обустроиться в «Краснодаре». Я многое узнал от него о клубе и городе»
«Хотели, чтобы наш уровень стал выше». Перейра — об иностранных экспертах на сборе российских арбитров РПЛ
Юри Алберто хочет забить 10 голов до конца сезона
Юри Алберто считает, что «Зенит» способен выиграть Лигу Европы
«Красную одежду оставлю в Бразилии». Первое интервью Юри Алберто — о «Зените», «Спартаке» и деталях трансфера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости