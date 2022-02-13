Юри Алберто улетал из Бразилии, не зная о зимнем переходе в «Зенит»
Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, как и когда узнал о том, что российский клуб хочет приобрести его зимой.
— Долго ли ты думал над предложением «Зенита»?
— Когда поступило предложение от «Зенита», я быстро договорился с «Интернасионалем». Все сложилось так, что и клуб был рад предложению, и мне хотелось попробовать силы в «Зените». От получения конкретных предложений до подписи под контрактом прошел примерно месяц. Узнал об этом в конце декабря и в конце января прилетел в Португалию в расположение «Зенита».
— Ты прибыл в Португалию, зная, что переходишь уже зимой?
— Изначально речь шла только о летнем трансфере. Это устраивало всех, в том числе и меня. Я даже не задумывался о том, что может что-то измениться. Мы с отцом прилетели на медобследование, и я его прошел с уверенностью, что летом перееду в Россию. Дальше события закрутились. Отец и агент сообщили мне, что есть возможность перейти в «Зенит» уже сейчас, а не ждать лета. И я загорелся этой идеей, потому что эмоционально уже был готов к трансферу. Возможность совершить переход пораньше замотивировала меня еще больше. Я согласился.
— Изначально «Интер» обещал твоей семье, что ты останешься в Бразилии до лета. Тяжело ли было изменить решение?
— Это правда. Но все произошло очень быстро. 26 января я сыграл последний матч за «Интер», забил гол и не думал, что это прощальный матч. Я даже не успел ни с кем попрощаться! Лишь по прилете в Лиссабон я узнал, что ситуация изменилась. Естественно, сперва агент спросил мое мнение. Я позвонил маме и сказал, что, похоже, не вернусь в Бразилию. На это мама ответила: «Ты шутишь? Это не может быть правдой!» Но она приняла ситуацию, ведь для меня это большой шаг в карьере. И я счастлив, что сделал его.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7