Юри Алберто улетал из Бразилии, не зная о зимнем переходе в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, как и когда узнал о том, что российский клуб хочет приобрести его зимой.

— Долго ли ты думал над предложением «Зенита»?

— Когда поступило предложение от «Зенита», я быстро договорился с «Интернасионалем». Все сложилось так, что и клуб был рад предложению, и мне хотелось попробовать силы в «Зените». От получения конкретных предложений до подписи под контрактом прошел примерно месяц. Узнал об этом в конце декабря и в конце января прилетел в Португалию в расположение «Зенита».

— Ты прибыл в Португалию, зная, что переходишь уже зимой?

— Изначально речь шла только о летнем трансфере. Это устраивало всех, в том числе и меня. Я даже не задумывался о том, что может что-то измениться. Мы с отцом прилетели на медобследование, и я его прошел с уверенностью, что летом перееду в Россию. Дальше события закрутились. Отец и агент сообщили мне, что есть возможность перейти в «Зенит» уже сейчас, а не ждать лета. И я загорелся этой идеей, потому что эмоционально уже был готов к трансферу. Возможность совершить переход пораньше замотивировала меня еще больше. Я согласился.

— Изначально «Интер» обещал твоей семье, что ты останешься в Бразилии до лета. Тяжело ли было изменить решение?

— Это правда. Но все произошло очень быстро. 26 января я сыграл последний матч за «Интер», забил гол и не думал, что это прощальный матч. Я даже не успел ни с кем попрощаться! Лишь по прилете в Лиссабон я узнал, что ситуация изменилась. Естественно, сперва агент спросил мое мнение. Я позвонил маме и сказал, что, похоже, не вернусь в Бразилию. На это мама ответила: «Ты шутишь? Это не может быть правдой!» Но она приняла ситуацию, ведь для меня это большой шаг в карьере. И я счастлив, что сделал его.

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