Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал, подходит ли ему стиль игры российской команды.

«Да, это во многом идентично с тем, как мы играли в «Буде-Глимте», — приводит слова Ботхейма официальный сайт «Краснодара». — Мы много владели мячом, иногда 70 процентов времени. Я люблю, когда играем во владение. Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар».

Нападающий поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Постараемся финишировать выше. Никогда не знаешь, как все сложится в футболе, но мы работаем для того, чтобы поднять команду на несколько строчек вверх. Дотянуться до еврокубков, побороться за медали. Ну а в будущем я намерен прогрессировать вместе с «Краснодаром» и становиться лучше», — сказал он.

21-летний перешел в «Краснодар» из норвежского «Буде-Глимта». Он подписал с российским клубом контракт до 2025 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.