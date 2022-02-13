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Сегодня, 17:28

Ботхейм: «Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар»

Эрик Ботхейм заявил, что ему подходит стиль игры «Краснодара»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал, подходит ли ему стиль игры российской команды.

«Да, это во многом идентично с тем, как мы играли в «Буде-Глимте», — приводит слова Ботхейма официальный сайт «Краснодара». — Мы много владели мячом, иногда 70 процентов времени. Я люблю, когда играем во владение. Мне понравился стиль, в котором стремится действовать «Краснодар».

Нападающий поделился ожиданиями от второй половины сезона.

«Постараемся финишировать выше. Никогда не знаешь, как все сложится в футболе, но мы работаем для того, чтобы поднять команду на несколько строчек вверх. Дотянуться до еврокубков, побороться за медали. Ну а в будущем я намерен прогрессировать вместе с «Краснодаром» и становиться лучше», — сказал он.

21-летний перешел в «Краснодар» из норвежского «Буде-Глимта». Он подписал с российским клубом контракт до 2025 года.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141256

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16%

2.50

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Эрик Ботхейм
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Спартак

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