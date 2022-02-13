Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, что еще не успел привезти из Бразилии личные вещи.

— Я почти ничего не успел привезти из Бразилии, — сказал Алберто. — Еще у меня есть имущество, которым надо распорядиться: что-то забрать, что-то передать родителям в Сан-Паулу. Есть много вещей, которые надо перевезти.

— Когда привезешь?

— Только когда начнутся каникулы в «Зените», то есть в мае. На это требуется время, а сейчас его просто не найти.

— Чего тебе будет больше всего не хватать в эти несколько месяцев?

— Вещи не так важны, их можно приобрести в другом месте. Мне будет не хватать общения с семьей, с дочкой — сейчас я с ней каждый день разговариваю по видеосвязи.

— Всем бразильцам-новичкам в российских клубах задают один и тот же вопрос про снег. Ты его видел?

— Ни разу. И хочу поскорее его увидеть! В Порту-Алегри тоже бывает прохладно, но не так, как у вас, — два-три градуса тепла. Знаю, что в Петербурге бывает и минус 20-25 градусов. Из теплых вещей я взял только несколько пуховиков, так что буду покупать.

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