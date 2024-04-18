Форвард «Динамо» Тюкавин: «Догнать «Зенит» трудно, но мы продолжаем бороться»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил шансы бело-голубых на чемпионство РПЛ в сезоне-2023/24.

«Мы продолжаем бороться. Не снимаемся с чемпионата. Да, догнать «Зенит» будет трудно. Но когда было легко?» — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 23 матчах. Бело-голубые отстают от лидируещего «Зенита» на 9 очков. «Краснодар», идущий вторым, опережает москвичей на 5 очков.