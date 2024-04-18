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Сегодня, 09:25

Игнатов: «После увольнения Абаскаль попрощался с командой и поговорил с игроками»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» заявил, что экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль после увольнения попрощался с командой на общем собрании.

«Писали, что Абаскаль молча уехал после того, как его уволили? Это неправда. Он попрощался с командой и поговорил с игроками. Была ли у него беседа со мной лично? Это было общее собрание», — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба стал Владимир Слишкович.

Михаил Игнатов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Игнатов: «Джикия — капитан «Спартака», у него нет никаких проблем с клубом»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Виктор Александров

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Спартак

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