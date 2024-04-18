Агентство Роши: «Виллиан уважает ЦСКА, но прогресса в переговорах пока нет»
Представитель агентства защитника ЦСКА Виллиана Роши рассказал о переговорах бразильца с армейским клубом о новом контракте.
«Прогресса пока нет — мы в ожидании встречного предложения. Виллиан уважает ЦСКА, у него хорошие отношения с клубом», — сообщили в агентстве «РБ Спорт».
В текущем сезоне 29-летний Роша провел 29 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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Рубин – Локомотив
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|- : -
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|21.04
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|16:15
|
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