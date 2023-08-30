Умяров о слухах про отставку Абаскаля: «Первый раз не выиграли больше двух матчей — и они начались»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Первый раз мы не выиграли больше двух игр подряд, и сразу начались такие слухи. До этого мы максимум не выигрывали две игры. Точно не думаю, что матч с «Краснодаром» станет ключевым для Абаскаля», — сказал Умяров «СЭ».

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара».