"На это нужны миллиарды". Кикнадзе - о проекте строительства крыши на стадионе "Локо"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что постройка крыши на стадионе "РЖД Арена" оценивается в миллиарды рублей.

- Мы посмотрели, знаем стоимость постройки крыши. Это миллиарды, - сказал Кикнадзе в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер". - Если будет, откуда взять - например, выступим удачно в Лиге чемпионов, заработаем денег, тогда будем обсуждать.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 24 туров.

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