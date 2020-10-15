«Мы с вами». Жена Карпина ответила на вопрос, что происходит в «Ростове»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина успокоила болельщиков команды, переживающих из-за трансферной кампании клуба в текущее трансферное окно.

— Ну что же вы нас выпроваживаете раньше времени? Нет, мы никуда не уезжаем, и мыслей нет, — сказала в сторис своего Instagram Карпина. — Даже когда уедем на пенсию, вас не забудем. Это слухи. Вы же не раз видели, как тренеры покидают команды, это всегда случается вот так (показывает щелчок пальцами). Если вы видите, что я хожу в Ростове, значит, мы точно никуда не уезжаем. Если это вдруг произойдет, вы точно это заметите. Что происходит в клубе? В клубе происходит трансферное окно. Я сейчас навскидку только Игоря Акинфеева назову из тех футболистов, кто никуда никогда не уходил. В клубе все нормально, мы не уезжаем, мы с вами, все в порядке.

Из Instagram Дарьи Карпиной pic.twitter.com/eO1QZ6pLE4 — dolvya (@dolvya1) October 15, 2020