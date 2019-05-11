Мусаев считает, что "Краснодару" не нужно надеяться на то, что "Зенит" заберет очки у ЦСКА

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 28-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) отметил, что его команде нужно делать свое дело и удачно провести оставшиеся две игры. Он добавил, что не будет смотреть матч "Зенит" - ЦСКА.

– Обе команды сегодня играли в футбол, мяч был внизу, – приводит пресс-служба красноярского клуба слова Мусаева. – Начало встречи было такое с нашим контролем, но малым количеством моментов. Далее мы нашли свободные зоны, забили два мяча, стали играть немного спокойнее, высоко прессинговали, удачно накрывали соперника, смогли забить еще два во втором тайма. Мы контролировали ситуацию и то, что происходило на поле.

Нужно отдать должное сопернику, который не играл от обороны, он пытался также контролировать мяч, пытался атаковать. Я думаю, что зрители, которые были на стадионе не получили удовольствие от игры, потому что их команда проиграла, но в целом такой футбол хотят видеть зрители, когда приходят на матч.

– Будете ли вы смотреть матч "Зенит" - ЦСКА? Если да, то всей командой или нет?

– Завтра у нас выходной. Я буду смотреть этот матч и, думаю, ребята тоже.

– Это будет коллективный просмотр вместе с командой?

– Нет. Завтра выходной, не хочется никого тревожить. Пусть все будут с семьями. Я думаю, каждый футболист будет смотреть эту игру. В оставшихся матчах нам не нужно надеяться на "Зенит", что он заберет очки у ЦСКА. Нам нужно делать свое дело и удачно провести оставшиеся две игры, и тогда минимум мы будем в Лиге Чемпионов!

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