Мостовой уверен, что Чалов сможет заиграть в Европе

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская. Есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное — не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.