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Мостовой уверен, что Чалов сможет заиграть в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Кто из российских футболистов готов к игре в Европе? Думаю, Чалов точно. У Федора уже есть опыт игры в европейском чемпионате, а сейчас он созрел для более сильной лиги, чем швейцарская. Есть и другие футболисты, кто мог бы попробовать, но Чалов, думаю, точно не затеряется. Федор сможет заиграть в Европе. Главное — не затягивать с переходом. Сейчас у него хороший возраст для того, чтобы попробовать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Чалов является воспитанником ЦСКА. На счету нападающего 84 гола и 42 результативных передачи в 246 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-chalov-smozhet-zaigrat-v-evrope-glavnoe-ne-zatyagivat-s-perehodom/
Александр Мостовой
Федор Чалов
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