Деменко назвал Ивича лучшим тренером первой половины сезона РПЛ

Футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением об итогах первой части сезона.

«Лучший тренер сезона? Это Ивич. Из-за успехов «Краснодара». Команда там всегда была хорошая, что говорит о добротной селекционной работе. Футболисты, которые попадают в «Краснодар», все достаточно хорошего уровня. Даже молодые ребята, которые приходят в первую команду, становятся интересными игроками. Думаю, что заслуга Ивича в том, что его команда идет на первом месте, более пятидесяти процентов», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» (38 очков) ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит» на 2 очка. Третьим в турнирной таблице идет «Динамо» (32 очка).