Мирзов — о давлении на Кононова в «Спартаке»: «Поставь любого российского тренера, всем было бы тяжело»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» поделился мнением о давлении на главного тренера Олега Кононова во время работы в «Спартаке».

«Ему было тяжело после первых неудач. Но поставь любого российского тренера, всем было бы тяжело. «Спартак» тогда серьезно менялся, уходили старые лидеры, приходили новые игроки. Бешеная перестройка происходила по ходу сезона, а результат нужен был здесь и сейчас. Притом как в чемпионате России, так и в Лиге Европы», — сказал Мирзов «СЭ».