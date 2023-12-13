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Сегодня, 09:15

Мирзов — о давлении на Кононова в «Спартаке»: «Поставь любого российского тренера, всем было бы тяжело»

Константин Белов
Корреспондент
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Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» поделился мнением о давлении на главного тренера Олега Кононова во время работы в «Спартаке».

«Ему было тяжело после первых неудач. Но поставь любого российского тренера, всем было бы тяжело. «Спартак» тогда серьезно менялся, уходили старые лидеры, приходили новые игроки. Бешеная перестройка происходила по ходу сезона, а результат нужен был здесь и сейчас. Притом как в чемпионате России, так и в Лиге Европы», — сказал Мирзов «СЭ».

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 до сентября 2019 года. Под руководством этого тренера за 36 матчей красно-белые победили 16 раз и 14 раз сыграли вничью.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова
Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Кононов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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