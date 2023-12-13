Мирзов — о Тедеско: «Доменико рассказывал на русском языке, что не подхожу ему тактически»

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством главного тренера Доменико о Тедеско в «Спартаке».

— Мы до сих пор с ним на связи. С Доменико у меня хорошие отношения, передаем друг другу приветы.

— И это учитывая, что вы почти не играли при нем?

— Именно. Он отлично относился ко мне. Доменико рассказывал на русском языке, что не подхожу ему тактически, ничего личного. Что я могу иметь против такого тренера? У меня были шансы и игровые минуты, чтобы доказать обратное, и я их старался использовать по максимуму. Обиды на Тедеско нет, он по-человечески относился к игрокам.

— Шансов в «Спартаке» при нем не было совсем?

— Когда ушел в «Химки», начал сразу же забивать, даже отличился в матче со «Спартаком». Тедеско зимой звонил мне и желал вернуть в «Спартак», поменять тактику и перестроиться. Видел, что он хочет мне помочь заиграть в «Спартаке».

— Почему не вернулись?

— Не мог уйти из «Химок» спустя несколько матчей, они в меня поверили, дали шанс играть в основном составе. Руководство рассчитывало на меня и не хотело отпускать. Поэтому остался, — сказал Мирзов «СЭ».