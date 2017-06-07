18:42 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Я принес "Зениту" 100 миллионов евро, а со мной так обошлись"

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Мирча ЛУЧЕСКУ.Жалобная книга. Что помешало Луческу в "Зените"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что очень возмущен отношением питерского клуба к своей персоне. По словам 72-летнего румынского наставника, руководство сине-бело-голубых до сих официально не уведомило его о расторжении контракта. Напомним, что вместо Луческу на пост главного тренера назначили Роберто Манчини.

– Я все еще жду от "Зенита" официального уведомления, – цитирует Луческу gsp.ro. – На сайте клуба уже есть новость о назначении Манчини, однако мне никто даже не позвонил.

Это просто невероятно. Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись.

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (74)
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rashlim

А не фейк ли это?

15:33

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"Через пару лет читаем очередное вью румына: "Это просто невероятно. Я основал этот город, а назвали его в честь какого-то Петра. И памятник Петру и песни в честь него сочиняют. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись..."___________ Супер!!!

10:52

Kdenizz

Лично воспитал и вырастил. деятель цыганский.

10:50

кузя23

Он лично что ли продавал этих игроков?Что-то понесло дедушку, совсем плох.

09:09

baddy

Зато с Зюпой и Кокошкой теперь навеки.

07:50

Пушкарь в теме

А тебя кто просил эти бабки привносить??? Именно эти игроки,останься они в Зените и привели бы клуб к чемпионству.Так что шуруй к Чаушеску без претензий,иначе от болел Зенита поджопник получишь.

01:53

valeri.scharapov

Можно ли серьёзно относиться к комментариям людей, выступающих под вымышленными именами ? Такое впечатление,что они изощряются друг перед другом в остроумии и происходит это на маскараде.

23:30 7 июня

Seraffim

Луческу нужно в СКА Хабаровск главным назначить. Вот где ему раздолье будет.

23:29 7 июня

Inside28

Это - Зенит, где денег, как грязи... И не удивляйся, г.Цыган, в этом клубе всё прогнило, и ничего человеческого там не осталось. С приходом шальных денег из "Народного достояния"!

23:20 7 июня

Хряк

Мирча, похоже, нехило обует зинит. )

22:38 7 июня

foreverCSKAforever

Значит все-таки присутствует неустойка огроменная в контракте раз не увольняют, а хотят как Спала год кормить задаром. Думаю, что запрет на регистрацию новых игроков со стороны УЕФА для начала будет адекватной мерой. Ну и руководство РФПЛ должно оперативно принять решение, в какой из зон ПФЛ начнет ближайший сезон клуб, которому обычный румынский пенсионер помог навариться на 100 млн евро.

22:36 7 июня

Меркатор

зенит-супер-чемпион: "а мне румын нравится. упоротый старик. интересно, что он курит?" ----- Так тебе не упоротый старик нравится, а то, что он курит?

22:29 7 июня

Меркатор

Пришел, увидел, распродал. Румыны, они же Римляне по сути. Или Румляне, какая разница. Или его обидели с процентом? Типа согласие на распродажу недорого стоит. Куда бы мне так внедриться на минут двадцать и все распродать?

22:27 7 июня

зенит-супер-чемпион

а мне румын нравится. упоротый старик. интересно, что он курит?

22:19 7 июня

waleriy

Какие все таки гнилые эти румыны.

22:06 7 июня

Хряк

Правильно Мирча ! Расскажи европе про зинит.

21:53 7 июня

andyk82

механик39 Если Луческу пожалуется в ФИФА то могут применить санкции и тогда можно лишиться турниров УЕФА . ------------------------------------------ Вам бы, Батенька, на эхе жечь...

21:30 7 июня

Морозов95

я под столом, ты сам что ли продавал, во циган мочит

21:30 7 июня

old grumbler

О как оказывается!!! Без Луческу некому было продать лучших игроков Зенита... Вот СЭ удивил так удивил... Не знали что румын Луческу еще и трансферный магнат Китая и главное когда он только успел всё провернуть...

21:25 7 июня

andyk82

Гаттузо Крут!!!!!!#! А что с него взять, он же румын. ----------------------------- Нет, земляк... Тут, скорее, сказываются две с половиной пятилетки работы в Украине! Шутка ли, еще Кучму застал...

21:24 7 июня

van der sar

Мирча,ты куда приехал? Ты в Россию приехал! В страну господ, в страну рабов,как писал поэт.

21:13 7 июня

Lexx Luger

Совсем из ума выжил, старый маразматик

21:12 7 июня

igogohruhru

Надо же, все халки его оказывается были.

21:11 7 июня

механик39

Если Луческу пожалуется в ФИФА то могут применить санкции и тогда можно лишиться турниров УЕФА .

21:10 7 июня

xxx5

Это в чем же его заслуга по продаже игроков ? Странный человек !!!

21:06 7 июня

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

bambey, это точно.

21:05 7 июня

bambey

он сошёл с ума

20:43 7 июня

Dymanomashina

А разве продажей игроков занимается главный тренер, а не клубный менеджмент? Или у румын как-то по-другому?

20:43 7 июня

SS-1525-Sergey

Ты бы лучше сто лямов бы принёс не с прошлых трансферов. Тем более Витселя, Халка и Гарая продали до и сам же ныл, что придя узнал, что их продают!

20:31 7 июня

Adios Amigos R...

Thomas_Boy_ Adios Amigos R... __________ За такой вклад за Луческу надо пожизненно номер закрепить. А его бесчеловечно выгнали. 20:12 =================== Думаю, самым справедливым и человечным решением в данной щекотливой ситуации было-бы выплатить благородному дону Луческу компенсацию за моральный ущерб в размере хотя-бы половины той суммы, которую он принёс 3ениту с трансферов своих воспитанников Халка, Гарая и Витселя...

20:24 7 июня