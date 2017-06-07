Мирча Луческу: "Я принес "Зениту" 100 миллионов евро, а со мной так обошлись"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что очень возмущен отношением питерского клуба к своей персоне. По словам 72-летнего румынского наставника, руководство сине-бело-голубых до сих официально не уведомило его о расторжении контракта. Напомним, что вместо Луческу на пост главного тренера назначили Роберто Манчини.
– Я все еще жду от "Зенита" официального уведомления, – цитирует Луческу gsp.ro. – На сайте клуба уже есть новость о назначении Манчини, однако мне никто даже не позвонил.
Это просто невероятно. Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись.
rashlim
А не фейк ли это?
15:33
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"Через пару лет читаем очередное вью румына: "Это просто невероятно. Я основал этот город, а назвали его в честь какого-то Петра. И памятник Петру и песни в честь него сочиняют. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись..."___________ Супер!!!
10:52
Kdenizz
Лично воспитал и вырастил. деятель цыганский.
10:50
кузя23
Он лично что ли продавал этих игроков?Что-то понесло дедушку, совсем плох.
09:09
baddy
Зато с Зюпой и Кокошкой теперь навеки.
07:50
Пушкарь в теме
А тебя кто просил эти бабки привносить??? Именно эти игроки,останься они в Зените и привели бы клуб к чемпионству.Так что шуруй к Чаушеску без претензий,иначе от болел Зенита поджопник получишь.
01:53
valeri.scharapov
Можно ли серьёзно относиться к комментариям людей, выступающих под вымышленными именами ? Такое впечатление,что они изощряются друг перед другом в остроумии и происходит это на маскараде.
23:30 7 июня
Seraffim
Луческу нужно в СКА Хабаровск главным назначить. Вот где ему раздолье будет.
23:29 7 июня
Inside28
Это - Зенит, где денег, как грязи... И не удивляйся, г.Цыган, в этом клубе всё прогнило, и ничего человеческого там не осталось. С приходом шальных денег из "Народного достояния"!
23:20 7 июня
Хряк
Мирча, похоже, нехило обует зинит. )
22:38 7 июня
foreverCSKAforever
Значит все-таки присутствует неустойка огроменная в контракте раз не увольняют, а хотят как Спала год кормить задаром. Думаю, что запрет на регистрацию новых игроков со стороны УЕФА для начала будет адекватной мерой. Ну и руководство РФПЛ должно оперативно принять решение, в какой из зон ПФЛ начнет ближайший сезон клуб, которому обычный румынский пенсионер помог навариться на 100 млн евро.
22:36 7 июня
Меркатор
зенит-супер-чемпион: "а мне румын нравится. упоротый старик. интересно, что он курит?" ----- Так тебе не упоротый старик нравится, а то, что он курит?
22:29 7 июня
Меркатор
Пришел, увидел, распродал. Румыны, они же Римляне по сути. Или Румляне, какая разница. Или его обидели с процентом? Типа согласие на распродажу недорого стоит. Куда бы мне так внедриться на минут двадцать и все распродать?
22:27 7 июня
зенит-супер-чемпион
а мне румын нравится. упоротый старик. интересно, что он курит?
22:19 7 июня
waleriy
Какие все таки гнилые эти румыны.
22:06 7 июня
Хряк
Правильно Мирча ! Расскажи европе про зинит.
21:53 7 июня
andyk82
механик39 Если Луческу пожалуется в ФИФА то могут применить санкции и тогда можно лишиться турниров УЕФА . ------------------------------------------ Вам бы, Батенька, на эхе жечь...
21:30 7 июня
Морозов95
я под столом, ты сам что ли продавал, во циган мочит
21:30 7 июня
old grumbler
О как оказывается!!! Без Луческу некому было продать лучших игроков Зенита... Вот СЭ удивил так удивил... Не знали что румын Луческу еще и трансферный магнат Китая и главное когда он только успел всё провернуть...
21:25 7 июня
andyk82
Гаттузо Крут!!!!!!#! А что с него взять, он же румын. ----------------------------- Нет, земляк... Тут, скорее, сказываются две с половиной пятилетки работы в Украине! Шутка ли, еще Кучму застал...
21:24 7 июня
van der sar
Мирча,ты куда приехал? Ты в Россию приехал! В страну господ, в страну рабов,как писал поэт.
21:13 7 июня
Lexx Luger
Совсем из ума выжил, старый маразматик
21:12 7 июня
igogohruhru
Надо же, все халки его оказывается были.
21:11 7 июня
механик39
Если Луческу пожалуется в ФИФА то могут применить санкции и тогда можно лишиться турниров УЕФА .
21:10 7 июня
xxx5
Это в чем же его заслуга по продаже игроков ? Странный человек !!!
21:06 7 июня
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
bambey, это точно.
21:05 7 июня
bambey
он сошёл с ума
20:43 7 июня
Dymanomashina
А разве продажей игроков занимается главный тренер, а не клубный менеджмент? Или у румын как-то по-другому?
20:43 7 июня
SS-1525-Sergey
Ты бы лучше сто лямов бы принёс не с прошлых трансферов. Тем более Витселя, Халка и Гарая продали до и сам же ныл, что придя узнал, что их продают!
20:31 7 июня
Adios Amigos R...
Thomas_Boy_ Adios Amigos R... __________ За такой вклад за Луческу надо пожизненно номер закрепить. А его бесчеловечно выгнали. 20:12 =================== Думаю, самым справедливым и человечным решением в данной щекотливой ситуации было-бы выплатить благородному дону Луческу компенсацию за моральный ущерб в размере хотя-бы половины той суммы, которую он принёс 3ениту с трансферов своих воспитанников Халка, Гарая и Витселя...
20:24 7 июня