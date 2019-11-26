Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от выступлений команды в первой части сезона. Самарцы после 17 туров занимают 12-е место в таблице. По мнению специалиста, главным претендентом на титул остается действующий чемпион страны «Зенит».

— Второй тайм у нас получается всегда лучше, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — В первом не получается много. Со «Спартаком» быстро пропустили, трудно после такого играть. Второй тайм со «Спартаком» был неплохой. Мог бы сказать, что игрой доволен. К сожалению, там были первое удаление, второе, эти ошибки не позволили добиться результата.

— Вы говорили, что «Зенит» — главный претендент на титул. Вы так же считаете?

— Думаю. да. «Зенит» сейчас — самая качественная команада в чемпионате. Но футбол — непредсказуемая игра. Всегда могут быть сюрпризы.