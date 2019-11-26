РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Миодраг Божович: «Зенит» — самая качественная команда в РПЛ. Но футбол — непредсказуемая игра"

00:43

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от выступлений команды в первой части сезона. Самарцы после 17 туров занимают 12-е место в таблице. По мнению специалиста, главным претендентом на титул остается действующий чемпион страны «Зенит».

— Второй тайм у нас получается всегда лучше, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — В первом не получается много. Со «Спартаком» быстро пропустили, трудно после такого играть. Второй тайм со «Спартаком» был неплохой. Мог бы сказать, что игрой доволен. К сожалению, там были первое удаление, второе, эти ошибки не позволили добиться результата.

— Вы говорили, что «Зенит» — главный претендент на титул. Вы так же считаете?

— Думаю. да. «Зенит» сейчас — самая качественная команада в чемпионате. Но футбол — непредсказуемая игра. Всегда могут быть сюрпризы.

Опрос

проголосовало: 36566
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир