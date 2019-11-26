Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал понять, что вынес уроки из своей дисквалификации. Специалист пропустил три игры после инцидента по окончании встречи с «Оренбургом» (1:0).

— Не думаю, что мое отсутствие команде мешало, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — Мы уже год работаем вместе, игроки знают, что мы хотим, и даже в матчах с топовыми командами все зависит от нас и от наших ошибках. Может, кому-то активность на скамейке помогает игрокам, но у нас достаточно опытных футболистов, которым никто не нужен.

— А что там случилось? Почему вы так вспыхнули? Вам не понравились действия судьи в матче с «Оренбургом», или кто-то что-то сказал?

— Игра была очень важная. Любая игра важная, но эта была одна из тех, что за шесть очков. Были какие-то перепалки с нашей скамейкой у «Оренбурга». Но не хочу сказать, что я был прав. Нельзя себя так вести. Это была моя ошибка, я получил наказание. Это хороший урок для меня. Эти три игры мне не понравились, больше не буду с трибун смотреть.

— Плохо видно?

— Нет, это другие эмоции. Чувствуешь себя беспомощно. Странные чувства.