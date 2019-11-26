Миодраг Божович — об удалении: «Нельзя себя так вести. Для меня это был хороший урок»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал понять, что вынес уроки из своей дисквалификации. Специалист пропустил три игры после инцидента по окончании встречи с «Оренбургом» (1:0).
— Не думаю, что мое отсутствие команде мешало, — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России». — Мы уже год работаем вместе, игроки знают, что мы хотим, и даже в матчах с топовыми командами все зависит от нас и от наших ошибках. Может, кому-то активность на скамейке помогает игрокам, но у нас достаточно опытных футболистов, которым никто не нужен.
— А что там случилось? Почему вы так вспыхнули? Вам не понравились действия судьи в матче с «Оренбургом», или кто-то что-то сказал?
— Игра была очень важная. Любая игра важная, но эта была одна из тех, что за шесть очков. Были какие-то перепалки с нашей скамейкой у «Оренбурга». Но не хочу сказать, что я был прав. Нельзя себя так вести. Это была моя ошибка, я получил наказание. Это хороший урок для меня. Эти три игры мне не понравились, больше не буду с трибун смотреть.
— Плохо видно?
— Нет, это другие эмоции. Чувствуешь себя беспомощно. Странные чувства.