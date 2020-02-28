Миодраг Божович: «Крылья» не хватило удачи"

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре РПЛ. С середины первого тайма «Крылья» играли в меньшинстве, но смогли открыть счет. Ответный мяч самарцы пропустили на 89-й минуте.

— Не хватило как всегда удачи. Были хорошие моменты, могли забить, — сказал Божович в эфире «Матч премьер». — В концовке повлияла усталость и концентрация.

В меньшинстве все игроки прибавили. Новички хорошо проявили себя. Жаль, что не играли в равных составах, может, тогда бы лучше выступили.