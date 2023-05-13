Тошич: «Много раз говорил, что Слуцкий самый важный тренер в моей карьере»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал то, что специалист Леонид Слуцкий не может найти себе команду.

«Почему Слуцкий не нашел работу? Я вижу, что сейчас Леонид Викторович работает — смотрю их с Дзюбой шоу. У них обоих все отлично получается, обожаю их смотреть, ха-ха!

Много раз говорил, что Леонид Слуцкий самый важный тренер в моей карьере, этот человек многое сделал для меня. Уверен, если появится интересный вариант, то он обязательно продолжит свою тренерскую карьеру. Пока Леонид Викторович ждет, ему хочется отдохнуть от футбола и проявить себя в роли шоумена. У него отлично получается!» — цитирует Тошича Sport24.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был «Рубин», который он покинул 15 ноября 2022 года.