Мельгарехо любит играть в бейсбол. Топ-10 фактов об игроке "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо в интервью пресс-службе красно-белых на официальном Youtube-канале московской команды рассказал о фактах из своей жизни.
– Любимый фильм?
– "Отряд самоубийц", – ответил Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе.
– Любимая еда?
– Вори-вори. Парагвайское блюдо.
– Способность, которой хотелось бы обладать?
– Уметь петь.
– Любимое место отдыха?
– Дома (отвечает по-русски – прим. "СЭ").
– Что делает тебя счастливым?
– Время проведенное с семьей.
– Человек, которым восхищаешься?
– Моя жена.
– Любимый предмет в школе?
– Математика.
– Самый ценный совет, который ты получил?
– Не возвышаться, не быть гордым.
– Любимое занятие помимо футбола?
– Бейсбол.
– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
– Чемпионство.
Все о чемпионате России – здесь