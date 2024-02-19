Медведев заявил, что примет участие в хоккейной медиалиге: «Уже начал режимить»

Президент «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за «Чисто Питер» в хоккейной медийной лиге.

«Уже начал режимить. Состав объявим в среду: легенды и ветераны СКА, легенды «Зенита», медийные фигуры, будущая звезда НХЛ. Будет ли Роман Ротенберг играть за команду? У Романа плей-офф на носу, не сможет, так же, как и тренер СКА 1946 Вячеслав Солодухин», — сказал Медведев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову

10 декабря Медведев сыграл за медийную футбольную команду «Чисто Питер» в товарищеском турнире, а на следующий день принял участие в прощальном хоккейном матче чемпиона мира в составе сборной России Евгения Кетова.