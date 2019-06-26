Медведев считает, что новый лимит создаст проблемы для клубов, которые выступают в еврокубках

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. С сезона-2020/21 в чемпионате России будет применяться лимит по схеме "8+17".
– После принятия регламента сотрясать воздух, наверное, уже поздно, но, все-таки, есть несколько очевидных вещей, – цитирует Медведева пресс-служба "Зенита". – Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в "Зените".
Но, как говорится, "Dura lex, sed lex" – закон суров, но он закон. Будем работать. Появилась перспективная молодежь, но ясно, что с этой молодежью клубы, которые ее воспитали, расставаться не собираются. Перед ними стоят аналогичные задачи руководства.
Мы предполагали такой сценарий, поэтому никаких изменений в нашей трансферной политике делать не будем. Надеюсь, в ближайшее время мы объявим о тех точечных усилениях, которые мы намечали. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы не собирались делать массовый отток или приток футболистов. Я думаю, придут максимум три игрока.
Конечно, стало тяжелее. Подготовка к Лиге чемпионов в этом сезоне еще может проходить по старым правилам, но к следующему году надо готовиться по-новому.
Павел Колобков: "В РПЛ утвержден лимит "8+17". Это увеличит конкуренцию" // Новый лимит – угроза "Зениту"
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-06-26-aleksandr-medvedev-o-limite-na-legionerov-zakon-surov-no-on-zakon-budem-rabotat.htm