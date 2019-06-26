Павел Колобков: "В РПЛ утвержден лимит "8+17". Это увеличит конкуренцию"

С сезона-2020/21 в чемпионате России будет применяться лимит на легионеров по схеме "8+17". Такое решение было принято на заседании исполкома РФС в среду, сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

- Я был в полном контакте с руководством федерации, - сказал Колобков. - Предложен лимит - максимум восемь легионеров в заявке и восемь на поле. Максимальное количество игроков в заявке - 25. Я считаю, что это прогресс. Это упростит работу тренера и повысит конкуренцию. Кроме того, в заявках многих команд было и 12 иностранных футболистов, и 11. Теперь же их не может быть больше восьми.

- Конечно, лимит на легионеров нужно оценивать с точки зрения структуры соревнований, - отметил министр. - Появилась новая молодежная лига, рассматривает вопрос запуска чемпионатов U-19 и даже U-15. Мне нравится подход нынешнего руководства федерации. Считаю, что внесение таких изменений обосновано.

- Когда в министерстве поступит предложение, мы должны будем зарегистрировать его в Минюсте. Провести все процедуры. То, что сегодня лимит приняли единогласно, - говорит о том, что вопрос был хорошо проработан всеми участниками, - добавил Колобков.

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии. (Илья Андреев)

Новый лимит – угроза "Зениту"