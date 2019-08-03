21:26 | Футбол — РПЛ

Матвеев считает, что матч с "Зенитом" станет подготовкой к игре с "Порту" в ЛЧ

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Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" назвал предстоящую игру хорошей подготовкой к встрече с "Порту" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

– Кабелла вписан в игру? Трудно сказать, ранее сыграл 75 минут за "Сент-Этьен", он в хорошем тонусе, это не риск. Подготовка к "Порту"? Оттенок есть, обе команды очень сильные, считаю, что похоже на предтренировку. Как победить "Зенит"? С быстрой игрой, постараемся делать это сегодня, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Зенит - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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