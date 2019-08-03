Матвеев считает, что матч с "Зенитом" станет подготовкой к игре с "Порту" в ЛЧ

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" назвал предстоящую игру хорошей подготовкой к встрече с "Порту" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

– Кабелла вписан в игру? Трудно сказать, ранее сыграл 75 минут за "Сент-Этьен", он в хорошем тонусе, это не риск. Подготовка к "Порту"? Оттенок есть, обе команды очень сильные, считаю, что похоже на предтренировку. Как победить "Зенит"? С быстрой игрой, постараемся делать это сегодня, – сказал Матвеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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