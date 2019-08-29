Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн оценил силу «Локомотива», с которым ростовчанам предстоит сыграть в 8-м туре чемпионата России.

— Это одна из лучших команд в России, но мы уверены в себе. Считаю, что мы способны добыть в этой игре необходимые очки, — цитирует Норманна официальный сайт «Ростова».

— У «Локо сильная средняя линия — Крыховяк, Миранчуки, сейчас команда арендовала Жоау Мариу.

— Можно долго говорить о качествах соперника, но главное для нас — сыграть в свою игру и добиться успеха.

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