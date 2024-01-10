Масалитин заявил, что удивился переходу Ахметова в «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов — игрок ротации, а не основного состава. Если были у «Краснодара» какие-то проблемные места на поле, то он их занимал. Где-то удачно, где-то не очень. Сказать, что он сопоставим по уровню с Кордобой или Сперцяном, нельзя. Честно говоря, его трансфер в «Зенит» вызывает удивление. Понятно, что с точки зрения денег он выиграл, но с игровой точки зрения... Очень много российских футболистов, попадая в «Зенит», прилипали к лавке. Тот же Бакаев в свое время, Сутормин, Ерохин. Шанс Ахметов получил хороший, но только время покажет, впишется он в игровую систему Сергея Семака или нет», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

9 января Ахметов подписал контракт с сине-бело-голубыми до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.