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Сегодня, 23:23

Агент Барриоса рассказал, когда полузащитник вернется в расположение «Зенита»

Руслан Минаев
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда колумбиец присоединится к клубу.

«Вильмар вернется в расположение «Зенита» в эти выходные», — цитирует агента «Спорт день за днем».

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января — футболисты пройдут медицинский осмотр. 14 января сине-бело-голубые отправятся на первые сборы в Абу-Даби (ОАЭ).

В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 21 матч и отдал две голевые передачи.

Источник: Спорт день за днем
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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Масалитин заявил, что удивился переходу Ахметова в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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