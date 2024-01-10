Агент Барриоса рассказал, когда полузащитник вернется в расположение «Зенита»
Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда колумбиец присоединится к клубу.
«Вильмар вернется в расположение «Зенита» в эти выходные», — цитирует агента «Спорт день за днем».
«Зенит» выйдет из отпуска 11 января — футболисты пройдут медицинский осмотр. 14 января сине-бело-голубые отправятся на первые сборы в Абу-Даби (ОАЭ).
В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 21 матч и отдал две голевые передачи.
Источник: Спорт день за днем
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