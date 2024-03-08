Масалитин — о победе ЦСКА: «До своей идеальной игры еще предстоит пройти определенный путь»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Перед игрой я отмечал, что ЦСКА будет иметь преимущество на стандартах в росте. Это преимущество они реализовали. Мы знаем, что «Крылья» вначале играют очень хорошо, особенно дома. В первые минут 20 они обычно забивают гол. ЦСКА навязал им свою игру. Быстро забили гол, могли забить второй. «Крылья» хотели взвинтить темп и доставить массу неприятностей обороне ЦСКА.

После второго гола ЦСКА опять отдали инициативу. И, конечно, была нервная концовка, к которой ЦСКА нас уже приучил. С одной стороны, хорошо, что армейцы набрали три очка. С другой — до своей идеальной игры ЦСКА еще предстоит пройти определенный путь», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА прервал серию из 7 выездных матчей без побед в РПЛ: 5 ничьих и 2 поражения. До этого армейцы последний раз побеждали «Ахмат» (3:2) во 2-м туре в июле 2023-го.

Команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.