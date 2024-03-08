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8 марта, 16:35

Масалитин — о победе ЦСКА: «До своей идеальной игры еще предстоит пройти определенный путь»

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Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал «СЭ» победу армейцев над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Перед игрой я отмечал, что ЦСКА будет иметь преимущество на стандартах в росте. Это преимущество они реализовали. Мы знаем, что «Крылья» вначале играют очень хорошо, особенно дома. В первые минут 20 они обычно забивают гол. ЦСКА навязал им свою игру. Быстро забили гол, могли забить второй. «Крылья» хотели взвинтить темп и доставить массу неприятностей обороне ЦСКА.

После второго гола ЦСКА опять отдали инициативу. И, конечно, была нервная концовка, к которой ЦСКА нас уже приучил. С одной стороны, хорошо, что армейцы набрали три очка. С другой — до своей идеальной игры ЦСКА еще предстоит пройти определенный путь», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА прервал серию из 7 выездных матчей без побед в РПЛ: 5 ничьих и 2 поражения. До этого армейцы последний раз побеждали «Ахмат» (3:2) во 2-м туре в июле 2023-го.

Команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Команда Игоря Осинькина с 29 очками — на 8-й строчке.

Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Зенит

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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