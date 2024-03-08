Акинфеев лидирует по количеству отраженных пенальти в чемпионатах России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лидирует по количеству отраженных пенальти в РПЛ, сообщает Opta Sports.
37-летний вратарь отразил одиннадцатиметровый в концовке матча против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. С 19 сейвами Акинфеев является лучшим голкипером в истории чемпионатов России по количеству отраженных одиннадцатиметровых.
Ближайшим преследователем вратаря ЦСКА из действующих игроков является вратарь «Факела» Александр Беленов (13 сейвов с пенальти). Кроме того, в пятерке Роман Березовский (14) Сергей Рыжиков (12) и Илья Лантратов (10).
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
69
|
19
|
5
|
24
|
Александр Беленов
|
57
|
13
|
6
|
19
|
Роман Березовский
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Сергей Рыжиков
|
48
|
12
|
3
|
15
|
Илья Лантратов
|
32
|
10
|
4
|
14
|
Руслан Нигматуллин
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Сослан Джанаев
|
38
|
8
|
3
|
11
|
Вячеслав Малафеев
|
41
|
7
|
4
|
11
|
Гильерме
|
45
|
7
|
4
|
11
|
Сергей Песьяков
|
48
|
8
|
3
|
11
|
Антон Шунин
|
48
|
6
|
5
|
11
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5