Акинфеев лидирует по количеству отраженных пенальти в чемпионатах России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лидирует по количеству отраженных пенальти в РПЛ, сообщает Opta Sports.

37-летний вратарь отразил одиннадцатиметровый в концовке матча против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ. С 19 сейвами Акинфеев является лучшим голкипером в истории чемпионатов России по количеству отраженных одиннадцатиметровых.

Ближайшим преследователем вратаря ЦСКА из действующих игроков является вратарь «Факела» Александр Беленов (13 сейвов с пенальти). Кроме того, в пятерке Роман Березовский (14) Сергей Рыжиков (12) и Илья Лантратов (10).

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России: