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15 марта, 17:40

Игрок «Оренбурга» Гойкович сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

После 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

«Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть «Зенит», а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга. По сути «Зенит»  это «ПСЖ», лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате»,  приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов кряду.

В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович отыграл 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Квинси Промес

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 6
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Зенит

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И К Ж
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