Мантуан рассказал о взаимоотношениях между россиянами и бразильцами в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о микроклимате в команде.
«Есть большое количество бразильцев, но и российских игроков достаточно. У нас крутая химия внутри команды, все скомбинировано. Россияне помогают нам, мы им. И существуем в гармонии. Результат в последние годы лучше всего показывает, что атмосфера хорошая», — цитирует Мантуана Metaratings.
В текущем сезоне 22-летний бразилец провел 5 матчей за «Зенит», в которых отметился одним голом. Сине-бело-голубые выкупили его у «Коринтианса» летом этого года.
Источник: Metaratings
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|
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Наир Тикнизян
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|
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|
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|И
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|1
|1
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