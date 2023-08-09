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Сегодня, 20:49

В РФС объяснили приглашение Карреры на матч легенд «Спартака» против сборной мира

Артем Бухаев
Корреспондент
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Директор по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин прокомментировал «СЭ» приглашение бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на матч легенд красно-белых против сборной мира.

«Нет сомнений в том, что Массимо Карреру будут рады видеть спартаковские болельщики — именно поэтому мы его пригласили, — сказал Терешин «СЭ». — Что касается «Спартака», то на тренерском мостике красно-белых, безусловно, должен быть Олег Иванович Романцев. Без вариантов! Конечно, не забываем и заслуженных ветеранов. Надеемся увидеть в раздевалке Никиту Павловича Симоняна, Александра Багратовича Мирзояна, Рината Дасаева, Вагиза Хидиятуллина».

Терешин также отметил, что РФС постарается сделать все возможное, чтобы собрать полные трибуны на игре, которая будет посвящена бывшему полузащитнику «Спартака» Илье Цымбаларю. 10 лет назад, в 2013 году Цымбаларь скончался в возрасте 44 лет.

«Илья Цымбаларь был, без преувеличения, легендой «золотого» «Спартака» 90-х, и матч его памяти достоин аншлага. РФС постарается сделать все возможное, чтобы на игру собрались полные трибуны», — добавил Терешин.

Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год. В 2016 году он возглавил «Спартак», который привел к золоту чемпионата России. После работы в московской команде итальянский специалист был главным тренером АЕКа и «Бари».

Сборную мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
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 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

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Зенит

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Наир Тикнизян

Локомотив

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Спартак

 2
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Лукас Вера

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И К Ж
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