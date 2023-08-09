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Сегодня, 19:40

Кечинов считает, что «Спартак» должен больше доверять Мелешину

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что красно-белым стоит чаще выпускать на поле форварда Павла Мелешина.

«Спартаку», на мой взгляд, надо больше доверять Мелёшину. Очень хороший нападающий, и если к нему будет доверие, то он будет исправно его оправдывать. У него огромное желание, а также есть мастерство и, самое главное, голевое чутьё. Он регулярно забивает, очень хорош в подыгрыше. На данный момент ему надо пользоваться теми шансами, которые выпадают«, — цитирует Кечинова RT.

В текущем сезоне 19-летний форвард дважды выходил на поле, отметившись одним голом. Мелешин отличился в матче против «Пари НН» (5:4) в FONBET Кубке России.

Источник: RT
Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
0
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1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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