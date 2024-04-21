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Сегодня, 23:47

Малышев — о сроках назначения нового главного тренера «Спартака»: «Сейчас этого сказать не могу»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера. На данный момент он исполняющий обязанности.

— Какова вероятность, что Слишкович останется главным тренером «Спартака»?

— Опять-таки новый некорректный вопрос (смеется). Думаю, что сейчас наша команда находится в таком положении, что каждая следующая игра — финал. Мы идем от матча к матчу.

— Есть ли дедлайн, когда будет назначен новый главный тренер?

— У нас есть, но я вам сейчас этого сказать не могу.

14 апреля московский клуб отправил в отставку Гильермо Абаскаля.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Слишкович считает, что «Спартак» может победить любого соперника в РПЛ

В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера: «Гильермо устал и не справлялся»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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