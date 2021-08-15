«Локомотив» — «Зенит»: Карасев правильно не удалил зенитовского игрока
На 40-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» арбитр Сергей Карасев поступил правильно, наказав Далера Кузяева штрафным ударом, но не показав ему желтую карточку.
Кузяев жестко въехал в ноги Живоглядову. У Далера уже была желтая ?— Матч ТВ (@MatchTV) August 15, 2021
Карасев пожалел игрока и не пошел на удаление. А как ты считаешь, решение судейской бригады справедливо? ? pic.twitter.com/sU1ySmOPJ3
В том эпизоде зенитовец нарушил правила в единоборстве с Дмитрием Живоглядовым. Железнодорожники, исходя из реакции их партнера по команде, который испытал болевой шок, надеялись, что судья применит дисциплинарную санкцию. Для Кузяева предупреждение стало бы вторым — ему пришлось бы покинуть поле.
Но Кузяев не прыгнул в ногу сопернику, не ударил его шипами, не сыграл агрессивно, потому поддержу решение Карасева. Как и в другом эпизоде, когда он быстро остудил Тина Едвая и показал Кузяеву желтую карточку за грубость.
Необходимо отметить, что ошибся первый ассистент Игорь Демешко: в той атаке, когда Федор Смолов забил гол, помощник судьи зря сразу не поднял флаг. Офсайд очевидный, не было никакого смысла ждать.
Методология
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