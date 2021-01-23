«Локомотив» рассказал о состоянии здоровья игроков. Ротенберг вернулся в состав

«Локомотив» рассказал о состоянии здоровья футболистов на зимних сборах. В настоящее время железнодорожники проводят контрольный матч с московским «Велесом».

В игре по решению тренерского штаба не принимают участия Антон Миранчук и Эдер, которые получили время для отдыха.

Вратарь Гильерме и защтник Мурило недавно присоединились к команде и также пропускают игру. Федор Смолов продолжает восстанавливаться после травмы сухожилия, а Даниил Куликов позавчера перенес операцию по удалению аппендикса.

Зе Луиш восстанавливается после повреждения пятой плюсневой кости и тренируется индивидуально. Дмитрий Баринов, пропустивший почти всю первую половину сезона из-за травмы «крестов» выполняет упражнения в общей группе, но полноценно присоединится к ней на втором сборе.

Наконец защитник Борис Ротенберг недавно перенес операцию и вернулся в расположение «Локо».