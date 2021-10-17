Лещенко — о ничьей со «Спартаком»: «Жалко и обидно, но результат удовлетворительный»
Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Конечно, очень обидно упустить такую победу. Я думал о ничьей до матча, но «Динамо» выигрывало до 87-й минуты. Учитывая, как складывался матч, нужно было одерживать победу. «Динамо» уже не первый раз отдает концовку. Жалко и обидно, но результат удовлетворительный», — сказал Лещенко «СЭ».
У «Спартака» прервалась серия из трех побед подряд. Команда Руя Витории занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 20 октября команда дома сыграет с «Лестером» в групповом турнире Лиги Европы.
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