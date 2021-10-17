«Спартак» может отказаться от продления контракта с Кутеповым

Как стало известно «СЭ», «Спартак» не будет продлевать соглашение с защитником Ильей Кутеповым, если российский футболист не согласится на существенное понижение зарплаты.

В данный момент 28-летний Кутепов получает порядка 2,3 миллиона евро в год. Текущий контракт игрока с красно-белыми действуйет до конца июня 2022-го.

В нынешнем сезоне Кутепов провел два матча за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Он играет за московский клуб с 2012 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.