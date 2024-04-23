Лепехин: «Неудивительно, что Алип не всегда попадает в стартовый состав «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил игру защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа.
«Конкуренция в «Зените» просто запредельная, особенно на позиции в центре обороны, поэтому неудивительно, что Алип сейчас не всегда попадает в стартовый состав», — приводит слова Лепехина Legalbet.
В текущем сезоне 24-летний Алип провел 29 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: Legalbet.kz
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|
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|6
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|24
|6
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|23
|
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|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
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Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
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|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
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|25.04
|18:15
|
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|25.04
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|
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Зенит
|16
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|12
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Динамо
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|П
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|
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Локомотив
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|
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Константин Тюкавин
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|8
|
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|И
|К
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|
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|1
|8
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