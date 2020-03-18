Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги. У футболистов новый челлендж

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон принял участие в челлендже «оставайся дома». В сториз Instagram он опубликовал видео, в котором чеканит рулон туалетной бумаги, протирая в этот момент руки антисептиком.

Ларссон бросил вызов одноклубникам Самюэлю Жиго и Гусу Тилу, а также отцу — экс-форварду сборной Швеции Хенрику Ларссону.

Из-за эпидемии коронавируса в магазинах резко вырос спрос на туалетную бумагу.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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