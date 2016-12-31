Курбан Бердыев: "2016 год подарил "Ростову" много разных эмоций"

Вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев поздравил команду и болельщиков с Новым годом. По словам Бердыева, благодаря болельщикам "Ростов" смог достичь небывалых высот в сложной обстановке.

– Уважаемые болельщики, спасибо вам за то, что весь год были рядом с нами, – приводит официальный сайт "Ростова" слова Бердыева. – Благодаря вашей поддержке "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот. Иметь таких искренних и преданных болельщиков – честь и гордость для клуба. Уходящий год подарил нам много разных эмоций: незабываемые победы, обидные поражения, и в итоге – серебряные медали и участие в Лиге чемпионов. В наступающем году мы будем стараться не останавливаться на достигнутых результатах и укреплять позиции донского футбола вместе с вами.

От всего сердца поздравляю каждого с наступающим Новым годом. Здоровья и успехов в 2017 году!