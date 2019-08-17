«Крылья Советов» победили «Урал», Соболев забил чудо-гол и возглавил гонку бомбардиров
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в выездном матче 6-го тура чемпионата России — 3:1. Победный мяч в составе самарцев забил Александр Соболев. Ему удался эффектный удар с дальней дистанции. Гол стал для форварда пятым в сезоне, он вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ, обойдя Элдора Шомуродова из «Ростова» и Артема Дзюбу из «Зенита». Также за «Крылья отличились Раду Гынсарь и Деян Радонич. «Урал» ответил точным ударом Андрея Панюкова в концовке встречи. Во втором тайме у хозяев был удален Роман Емельянов.
«Крыльям» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и покинуть зону стыковых матчей.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3 (0:1)
Голы: Гынсарь, 28 (0:1). Соболев, 79 (0:2). Радонич, 84 (0:3). Панюков, 90+3 (1:3).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров, Димитров (Бавин, 63), Аугустыняк, Бумаль, Бикфалви, Ильин (Юсупов, 88), Погребняк (Панюков, 46).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Кабутов (Зиньковский, 76), Тимофеев, Гацкан (Мияйлович, 44), Гынсарь (Радонич, 69), Канунников, Соболев.
Предупреждения: Гынсарь, 16. Емельянов, 30. Комбаров, 45+2. Кабутов, 69. Панюков, 81. Кулаков, 88.
Удаление: Емельянов, 67 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Иванов. Усачев (оба — Ростов-на-Дону), Гурбанов (Краснодар).
17 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.
? Раду Гынсарь забивает дебютный гол в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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?? Пятый гол Александра Соболева в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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? Деян Радонич с передачи Соболева забивает третий мяч в игре. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКрыльяhttps://t.co/ldKad43pY4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019