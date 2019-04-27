"Краснодар" поздравил нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко​ с победой в гонке бомбардиров чемпионата Чехии. Воспитанник кубанского клуба провел в 27 матчах чемпионата 24 мяча и выиграл спор бомбардиров с огромным отрывом (у второго места – 14 точных ударов).

"Воспитанник академии футбольного клуба "Краснодар" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 24 мяча и сделав 6 результативных передач!

Мы поздравляем Николая с этим достижением!" – говорится в сообщении клуба.

Воспитанник Академии футбольного клуба "Краснодар" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 24 мяча и сделав 6 результативных передач!



Мы поздравляем Николая с этим достижением! pic.twitter.com/MZMwcjjltg – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 апреля 2019 г.

Комличенко защищал цвета "Млады" на правах аренды с сезона-2017/18. В январе этого года чешский клуб выкупил у "Краснодара" права на форварда.