Константин Зырянов: "Может быть, Панову страшно ходить по Москве в зенитовской экипировке"

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов в интервью YouTube-каналу Lookyanov прокомментировал боление Александра Панова за "Спартак". Форвард является воспитанником сине-бело-голубых.

– Панов же не говорит, что ненавидит "Зенит", – сказал Зырянов. – Он просто говорит, что болельщик "Спартака". Может быть заразился в сборной от спартаковцев этой болезнью. Мы же не знаем.

– Так переобуться – это нормально?

– Я бы не понимал такого подхода, если бы он жил в Санкт-Петербурге, ходил бы во всем красном и болел за "Спартак", а так он уехал в Москву. Может быть, ему там страшно ходить в зенитовской экипировке. Вы же не знаете.

– Можете себе представить, что пойдете по Москве в спартаковской экипировке?

– Нет, я играл в таких командах, где не переваривали "Спартак".