Черчесов покидает «Ахмат». Грозненцы проиграли три матча подряд в РПЛ и идут в зоне вылета

Нужна встряска.

«Ахмат» расстался с главным тренером Станиславом Черчесовым. 63-летний специалист покинул пост после семи матчей без побед во всех турнирах. Об отставке грозненский клуб сообщил официально.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

«Пожелали друг другу удачи»

В «Ахмате» подчеркнули — с Черчесовым попрощались без негатива.

«Пришли к соглашению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Станислав Саламович — один из авторитетных отечественных тренеров, добивавшийся многих ярких побед со сборной России и клубами, в том числе с нашим. Более ста матчей Черчесов выводил «Ахмат» на футбольные поля в качестве главного тренера. Благодарим его за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!» — сказано в сообщении.

Имя нового тренера грозненский клуб пообещал назвать в ближайшее время.

Причины для расставания с Черчесовым были — «Ахмат» крайне неудачно начал сезон. За 13 туров в РПЛ у него только две победы, 11 очков и 15-е место в турнирной таблице — зона прямого вылета. Последний раз грозненцы брали верх еще в середине сентября, когда обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2). После этого в семи следующих матчах во всех турнирах подопечные Черчесова потерпели шесть поражений (в том числе три подряд — в РПЛ) и лишь раз сыграли вничью.

В последней встрече под руководством Станислава Саламовича грозненцы уступили московскому «Динамо» (0:2) в 13-м туре РПЛ. «Ахмат» не смог зацепиться за очки: хозяева быстро вышли вперед. Уже на 2-й минуте счет открыл Даниил Фомин, а во втором тайме Константин Тюкавин закрепил преимущество бело-голубых — 2:0.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Второй период в Грозном

Черчесов возглавил «Ахмат» летом прошлого года, сменив Александра Сторожука, который проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Под руководством нового тренера грозненцы сумели исправить положение и завершили чемпионат России на девятом месте, набрав 37 очков. Однако после летнего перерыва сохранить темп команде не удалось.



Интересно, что для Черчесова это был второй период работы в клубе: ранее он уже руководил командой с 2011 по 2013 год. Тогда специалист успел провести 53 матча во всех турнирах. В этот раз чуть меньше — 50.

Ранее на клубном уровне Черчесов работал в том числе с московскими «Спартаком» и «Динамо», а также пермским «Амкаром». С польской «Легией» он выиграл чемпионат и Кубок страны, а с венгерским «Ференцварошем» дважды становился чемпионом и завоевал национальный Кубок.

Одно из главных достижений в тренерской карьере Станислава Саламовича — выход со сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018-м. В 2024-2025 годах специалист также руководил национальной командой Казахстана, после чего вновь вернулся в российский футбол.