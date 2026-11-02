Черчесов покидает «Ахмат». Грозненцы проиграли три матча подряд в РПЛ и идут в зоне вылета
«Ахмат» расстался с главным тренером Станиславом Черчесовым. 63-летний специалист покинул пост после семи матчей без побед во всех турнирах. Об отставке грозненский клуб сообщил официально.
«Пожелали друг другу удачи»
В «Ахмате» подчеркнули — с Черчесовым попрощались без негатива.
«Пришли к соглашению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.
Станислав Саламович — один из авторитетных отечественных тренеров, добивавшийся многих ярких побед со сборной России и клубами, в том числе с нашим. Более ста матчей Черчесов выводил «Ахмат» на футбольные поля в качестве главного тренера. Благодарим его за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!» — сказано в сообщении.
Имя нового тренера грозненский клуб пообещал назвать в ближайшее время.
Причины для расставания с Черчесовым были — «Ахмат» крайне неудачно начал сезон. За 13 туров в РПЛ у него только две победы, 11 очков и 15-е место в турнирной таблице — зона прямого вылета. Последний раз грозненцы брали верх еще в середине сентября, когда обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2). После этого в семи следующих матчах во всех турнирах подопечные Черчесова потерпели шесть поражений (в том числе три подряд — в РПЛ) и лишь раз сыграли вничью.
В последней встрече под руководством Станислава Саламовича грозненцы уступили московскому «Динамо» (0:2) в 13-м туре РПЛ. «Ахмат» не смог зацепиться за очки: хозяева быстро вышли вперед. Уже на 2-й минуте счет открыл Даниил Фомин, а во втором тайме Константин Тюкавин закрепил преимущество бело-голубых — 2:0.
Второй период в Грозном
Черчесов возглавил «Ахмат» летом прошлого года, сменив Александра Сторожука, который проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Под руководством нового тренера грозненцы сумели исправить положение и завершили чемпионат России на девятом месте, набрав 37 очков. Однако после летнего перерыва сохранить темп команде не удалось.
Интересно, что для Черчесова это был второй период работы в клубе: ранее он уже руководил командой с 2011 по 2013 год. Тогда специалист успел провести 53 матча во всех турнирах. В этот раз чуть меньше — 50.
Ранее на клубном уровне Черчесов работал в том числе с московскими «Спартаком» и «Динамо», а также пермским «Амкаром». С польской «Легией» он выиграл чемпионат и Кубок страны, а с венгерским «Ференцварошем» дважды становился чемпионом и завоевал национальный Кубок.
Одно из главных достижений в тренерской карьере Станислава Саламовича — выход со сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018-м. В 2024-2025 годах специалист также руководил национальной командой Казахстана, после чего вновь вернулся в российский футбол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1