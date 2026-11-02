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Черчесов покидает «Ахмат». Грозненцы проиграли три матча подряд в РПЛ и идут в зоне вылета

Максим Слекишин
корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нужна встряска.

«Ахмат» расстался с главным тренером Станиславом Черчесовым. 63-летний специалист покинул пост после семи матчей без побед во всех турнирах. Об отставке грозненский клуб сообщил официально.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат

«Пожелали друг другу удачи»

В «Ахмате» подчеркнули — с Черчесовым попрощались без негатива.

«Пришли к соглашению о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Станислав Саламович — один из авторитетных отечественных тренеров, добивавшийся многих ярких побед со сборной России и клубами, в том числе с нашим. Более ста матчей Черчесов выводил «Ахмат» на футбольные поля в качестве главного тренера. Благодарим его за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!» — сказано в сообщении.

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Имя нового тренера грозненский клуб пообещал назвать в ближайшее время.

Причины для расставания с Черчесовым были — «Ахмат» крайне неудачно начал сезон. За 13 туров в РПЛ у него только две победы, 11 очков и 15-е место в турнирной таблице — зона прямого вылета. Последний раз грозненцы брали верх еще в середине сентября, когда обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2). После этого в семи следующих матчах во всех турнирах подопечные Черчесова потерпели шесть поражений (в том числе три подряд — в РПЛ) и лишь раз сыграли вничью.

В последней встрече под руководством Станислава Саламовича грозненцы уступили московскому «Динамо» (0:2) в 13-м туре РПЛ. «Ахмат» не смог зацепиться за очки: хозяева быстро вышли вперед. Уже на 2-й минуте счет открыл Даниил Фомин, а во втором тайме Константин Тюкавин закрепил преимущество бело-голубых — 2:0.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Второй период в Грозном

Черчесов возглавил «Ахмат» летом прошлого года, сменив Александра Сторожука, который проиграл четыре матча подряд во всех турнирах. Под руководством нового тренера грозненцы сумели исправить положение и завершили чемпионат России на девятом месте, набрав 37 очков. Однако после летнего перерыва сохранить темп команде не удалось.

Интересно, что для Черчесова это был второй период работы в клубе: ранее он уже руководил командой с 2011 по 2013 год. Тогда специалист успел провести 53 матча во всех турнирах. В этот раз чуть меньше — 50.

Нападающие &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин и&nbsp;Максимилиано Гутьеррес празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Ахмата&raquo; в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ-2026/27.У Фомина — «1+1», у Тюкавина — гол «Ахмату». «Динамо» минимум до понедельника — лидер РПЛ

Ранее на клубном уровне Черчесов работал в том числе с московскими «Спартаком» и «Динамо», а также пермским «Амкаром». С польской «Легией» он выиграл чемпионат и Кубок страны, а с венгерским «Ференцварошем» дважды становился чемпионом и завоевал национальный Кубок.

Одно из главных достижений в тренерской карьере Станислава Саламовича — выход со сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018-м. В 2024-2025 годах специалист также руководил национальной командой Казахстана, после чего вновь вернулся в российский футбол.

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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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