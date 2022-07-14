Радимов назвал фантастикой цель «Спартака» выиграть чемпионат России
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о целях московского клуба на сезон-2022/23.
В четверг, 14 июля, Мележиков заявил, что перед красно-белыми стоит задача победить в чемпионате России и выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России.
— Реально ли «Спартаку» побороться за золото с Зенитом?
— А вы как думаете? Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» — разные планеты. Цели можно ставить любые. Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» — они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок. Джикия и Соболев создают команду в медиалиге — может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в медиалиге могут конкурировать.
— Стоит ли говорить об этом во всеуслышание? Когда Спартак выиграл последний чемпионат России, никто публично о золоте не говорил.
— Каждый сам решает. В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» — какая-то фантастика.
— Абаскаль отказался назвать конкретную цель. Как вы думаете, понравится ли ему такой подход руководства? Особенно после 0:4 в Суперкубке.
— Он недавно в «Спартаке». Я думаю, они еще мало знакомы и, тем более, такая чехарда со спортивным директором. Последнее время я плохо понимаю, что происходит в «Спартаке», — приводит слова Радимова «Спорт День за Днем».
По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, а также выиграл Кубок России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -