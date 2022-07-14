Радимов назвал фантастикой цель «Спартака» выиграть чемпионат России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о целях московского клуба на сезон-2022/23.

В четверг, 14 июля, Мележиков заявил, что перед красно-белыми стоит задача победить в чемпионате России и выйти в финал БЕТСИТИ Кубка России.

— Реально ли «Спартаку» побороться за золото с Зенитом?

— А вы как думаете? Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» — разные планеты. Цели можно ставить любые. Сейчас вышли «Торпедо», «Оренбург» и «Факел» — они тоже могут поставить цель выиграть золото и Кубок. Джикия и Соболев создают команду в медиалиге — может, вот эта задача для них более решаемая. За золото в медиалиге могут конкурировать.

— Стоит ли говорить об этом во всеуслышание? Когда Спартак выиграл последний чемпионат России, никто публично о золоте не говорил.

— Каждый сам решает. В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» — какая-то фантастика.

— Абаскаль отказался назвать конкретную цель. Как вы думаете, понравится ли ему такой подход руководства? Особенно после 0:4 в Суперкубке.

— Он недавно в «Спартаке». Я думаю, они еще мало знакомы и, тем более, такая чехарда со спортивным директором. Последнее время я плохо понимаю, что происходит в «Спартаке», — приводит слова Радимова «Спорт День за Днем».

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России, а также выиграл Кубок России.