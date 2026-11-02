Смородская — о «Локомотиве»: «Хорошую команду превратили в изгоя. Виновато только руководство»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала положение команды в турнирной таблице РПЛ.

1 ноября железнодорожники дома проиграли «Спартаку» (0:4). После 13-го тура «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

«Это просто кошмар, хорошую команду просто превратили в изгоев. «Локомотив» по таблице стоит близко к вылету, это что-то невероятное. Такого быть не должно! Во всем этом бардаке виновато руководство, к Галактионову у меня ноль претензий. Он ставит хорошую игру, это мы видели в прошлых сезонах. Но то, что мы видим сегодня, — «заслуга» нынешнего руководства «Локомотива». Спрашивайте с них, а не с тренера», — сказала Смородская «СЭ».

Следующий матч «Локомотив» проведет 6 ноября против «Рубина».

Кирилл Радченко