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Сегодня, 18:11

РФС в шутливой форме показал подготовку арбитров РПЛ к новому сезону

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала видео подготовки арбитров Российской премьер-лиги к сезону-2022/23.

Ролик представлен в шутливой форме известного мема «ожидание — реальность».

В пятницу, 15 июля, начнется новый сезон РПЛ. Чемпионат откроется матчем «Химки» — «Зенит». Начало — 20.00 (мск).

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2881
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
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13
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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