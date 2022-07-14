РФС в шутливой форме показал подготовку арбитров РПЛ к новому сезону
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала видео подготовки арбитров Российской премьер-лиги к сезону-2022/23.
Ролик представлен в шутливой форме известного мема «ожидание — реальность».
В пятницу, 15 июля, начнется новый сезон РПЛ. Чемпионат откроется матчем «Химки» — «Зенит». Начало — 20.00 (мск).
Источник: https://t.me/rfsruofficial/2881
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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