«Ахмат» объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера

«Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера грозненской команды.

В трех последних матчах РПЛ команда потерпела три поражения с общей разницей голов 2:6.

«В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Станислав Саламович — один из авторитетных отечественных тренеров, добивавшийся многих ярких побед со сборной России и клубами, в том числе с нашим. Более ста матчей Черчесов выводил «Ахмат» на футбольные поля в качестве главного тренера.

Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Черчесов работал в «Ахмате» с августа 2025 года по ноябрь 2026. Под его руководством команда в нынешнем сезоне РПЛ одержала две победы, пять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. После 13 туров грозненцы с 11 очками занимают предпоследнее, 15-е место.

7 ноября «Ахмат» примет на своем поле футбольный клуб «Родина» в матче 14-го тура РПЛ.

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