Комитет по этике накажет Тарасова за «коронавирус» в Instagram
15:23
Президент РФС Александр Дюков осудил хавбека Дмитрия Тарасова, который в сториз в своем Instagram обыграл тему коронавируса, сделав такую подпись под стилистом с азиатской внешностью. В этот момент мастер занимался прической футболиста.
— Шутка действительно получилась неудачной. Мы осуждаем поступок Тарасова, — подчеркнул Дюков. — Решение будет принято сегодня или завтра комитетом по этике. Игрок принес извинения и попытался объяснить, чем руководствовался. (Евгений Белоусов)
Тарасов опубликовал фото с азиатским стилистом и подписью «коронавирус»
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